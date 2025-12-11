Truffa milionaria a onlus che gestisce Cattedrale di Firenze, nove fermi

La Polizia di Stato ha eseguito nove fermi in sette province, su disposizione della Procura di Brescia. Gli indagati – cittadini italiani e stranieri – sono accusati di false fatturazioni, riciclaggio e autoriciclaggio. Una decima persona è irreperibile. L’inchiesta è nata dopo una truffa milionaria ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore, che si occupa della gestione della Cattedrale di Firenze, del Campanile di Giotto e del Battistero di San Giovanni. Le indagini hanno rivelato un giro illecito da 30 milioni di euro in soli sei mesi. /azn