Trovato in possesso di 7,3 kg di marijuana, 25enne arrestato ad Arezzo

AREZZO (ITALPRESS) – I Carabinieri del Reparto Operativo di Arezzo hanno arrestato un 25enne, originario di Napoli, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, durante un servizio di controllo svolto in Arezzo, nel quartiere Giotto, l’attenzione dei militari dell’Arma è stata attirata da un’autovettura Renault Modus, il cui conducente, alla vista dei Carabinieri, ha cercato di immettersi contromano in una strada secondaria. A quel punto sono scattati i controlli del 25enne, il quale, non solo non ha fornito alcuna plausibile giustificazione della sua presenza sul territorio aretino, ma è apparso sin da subito agitato per le operazioni svolte dai Carabinieri.

Proprio l’atteggiamento assunto dall’uomo, ha convinto i militari dell’Arma ad approfondire il controllo e a procedere alla perquisizione dell’autovettura, nel cui bagagliaio, è stato rinvenuto un pacco contenente 15 involucri di sostanza stupefacente del tipo marijuana, conservati sottovuoto, del peso complessivo di circa 7.300 grammi. La droga è stata sequestrata, mentre l’uomo, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato condotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretina, presso la locale casa circondariale. Sono in corso ulteriori indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo, per verificare la destinazione e la provenienza di una così ingente quantità di marijuana.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

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