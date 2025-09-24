Trovato il corpo della turista tedesca travolta dall’alluvione nell’Alessandrino

ALESSANDRIA (ITALPRESS) – Dopo tre giorni di ricerche, è stato trovato il corpo della donna dispersa in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito la zona dell’Alessandrino, nella notte fra domenica e lunedì scorsi. Si tratta di una turista tedesca che si trovava all’interno di un campeggio in località Lago Isola, vicino al torrente Valla: il cadavere è stato rinvenuto quattro chilometri più a valle, nel comune di Spigno Monferrato. A effettuare le operazioni di ricerca sono stati i carabinieri forestali, insieme al personale dei vigili del fuoco.

