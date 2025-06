Trovata la pistola usata per uccidere il Brigadiere a Brindisi

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito di un’operazione congiunta tra la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri volta a rintracciare i responsabili del ferimento mortale del Brigadiere Legrottaglie, è stata recuperata e posta sotto sequestro la pistola impugnata dal malvivente deceduto – una semiautomatica marca Beretta Mod. 98/FS Cal. 9X21 con matricola abrasa.

In manette è finito un 57enne, responsabile di detenzione e ricettazione di armi clandestine e modificate e munizioni per armi comuni da sparo. Le successive perquisizioni, eseguite dai Falchi della Squadra Mobile unitamente al personale del Nucleo Investigativo di Taranto e dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Puglia, presso il domicilio dell’arrestato e in un esercizio commerciale di sua proprietà hanno permesso di rinvenire numerose armi modificate e clandestine, munizioni di vario calibro, accessori utili al travisamento, telefoni cellulari, targhe di veicoli.

