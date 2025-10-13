Trofeo Pirelli Accademia Regione Sud, Rizzello campione

MILANO (ITALPRESS) – La Regione Sud del Trofeo Pirelli Accademia CRZ, che ha visto Francesco Rizzello (Skoda Fabia Rally2) conquistare anche il titolo federale assoluto della zona federale che racchiude Lazio, Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria e che ha visto tutto il podio finale occupato da ploti Pirelli, con Carmine Tribuzio secondo e Emanuele Giannelli terzo.

I piloti che hanno utilizzato i Pirelli P Zero in stagione hanno ottenuto anche altri titoli. Sono addirittura tre quelli per Albino Ferdinandi (Peugeot 106 Rally A5,) che a quello di categoria Pirelli abbina due titoli Aci Sport di Zona: quello della Classe A5 e quello per gli Over 55. Doppia vittoria, di Regione Pirelli e di Zona Aci Sport, per il diciottenne rivelazione Luca De Marco (Renault Clio Rally5).

Tutti loro potranno partecipare alla Finale in gara unica della Coppa Italia ACI Sport in programma al Rally del Tirreno in Sicilia il 15-16 novembre prossimo. Fra i portacolori Pirelli a questa gara potranno accedere anche il cassinate Carmine Tribuzio e il frusinate Emanuele Giannetti in virtù del loro piazzamento sul podio assoluto finale della Zona 8 di Aci Sport.

