Trofeo Pirelli Accademia Regione Centro, Fanucchi, Della Nina e Ilari doppiamente campioni

MILANO (ITALPRESS) – Con il Rally di Pistoia sono terminate le 12 gare della Regione Centro del Trofeo Pirelli Accademia CRZ, la prima a concludersi delle sei regioni previste. I piloti che hanno usato nel corso della stagione tutte le famiglie dei pneumatici Pirelli per la specialità (P Zero per l’asfalto, Cinturato per il bagnato e Scorpion per lo sterrato) hanno come sempre primeggiato nella maggior parte delle categorie anche nelle graduatorie ACI Sport e si divideranno un montepremi di Regione pari a quasi trentamila Euro.

I 5 CAMPIONI DELLA REGIONE CENTRO DEL TPA.

4RM Rally 2: Antonio Rusce (Skoda Fabia Rs Rally2) Reggio Emilia 1972

2RM RC4: Claudio Fanucchi (Peugeot 208 Rally4) Lucca 1980

2RM RC5: Leonardo Della Nina (Renault Clio Rally5) Lucca 1999

2RM Classic: Antonio Ilari (Peugeot 106 A5) Pistoia 1968

4RM Base: Mauro Arati (Renault Clio Rally3) Pavullo 1986

GLI ALTRI TROFEISTI CAMPIONI DI ZONA E DI CLASSE ACI SPORT.

Campione assoluto Zona 6: Gianluca Tosi (Skoda Fabia Rally2) Castelnovo ne’ Monti 1973

Classe R2 Zona7: Riccardo Tommi (Peugeot 208 R2B) Pisa 1993

Classe A6 Zona7: Luca Sonnoli (Peugeot 106 A6) Pescia 1978

Classe RS 2.0 Plus Zona7: Roberto Ranieri (Renault Clio) Massa 1965

Classe S1600 Zona6: Damiano Arena (Renault Clio Super 1600) Messina 1986

Femminile Zona6: Erica Ranalli (Renault Clio Rally5) Forlimpopoli 1975

Tutti loro potranno partecipare alla Finale in gara unica della Coppa Italia ACI Sport in programma al Rally del Tirreno in Sicilia il 15-16 novembre prossimo. A questa gara potrebbero accedere come primi di classe Pirelli anche i seguenti altri trofeisti: Alex Beggi (R2 Zona6), Franco Ricciardi (Rally4 Zona6) e Niccolò Cinquini (N2 Zona7).

Top3 finali Trofeo Pirelli Accademia Regione Centro

Rally2: 1. Antonio Rusce 36 punti, 2. Gianluca Tosi 30, 3. Stefano Bizzarri 16.

2RM RC4: 1. Claudio Fanucchi 45 punti, 2. Riccardo Tommi 41, 3, Riccardo Vespesiani 36.

2RM RC5: 1. Leonardo Della Nina 45 punti, 2. Davide Puppa 7,5, 3. Enrica Ranalli 2.

2RM Classic: 1. Antonio Ilari 43 punti, 2. Luca Sonnoli 26, 3. Nicolò Cinquini 21.

4RM Base: 1. Mauro Arati 12 punti.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).