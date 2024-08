ROMA (ITALPRESS) – Con le gare del primo weekend di agosto i rally vanno brevemente in ferie e con essi anche il Trofeo Pirelli Accademia CRZ. Nella Zona 3 (Lombardia), il Rally Valli Oltrepo, che insiste sulle strade che furono del celebre Rally 4 Regioni europeo, ha visto il successo di Giacomo Scattolon che ha raggiunto Simone Miele a soli due punti dal confermato leader Ilario Bondioni: una lotta per cui saranno decisive le ultime due gare delle sette in calendario: il 1000 Miglia di metà settembre e il Como Villa d’Este di metà ottobre, entrambe a coefficiente maggiorato.

Fra le due ruote motrici di vertice, le RC4, terzo successo in altrettante gare per Moreno Cambiaghi, ma Matteo Ghirardi, anche lui con la Peugeot 208 Rally4, e Marcello Moroni con la Peugeot 208 R2 non mollano e promettono un finale di stagione apertissimo.

Fra le Rally5, categoria monopolio delle Renault Clio, ancora un poker di possibili vincitori: Massimiliano Milivinti, Andrea Saredi, Giovanni Ceccato e Daniel Zamboni. Mentre fra le 2 ruote motrici Classic il lotto degli aspiranti al titolo è ancora più nutrito con Alex Mangeruca (RS 1600 Plus) al comando.

Infine, duello fra Iavan Ragnoli (Ford Fiesta Rally3) e Ludwig Zigliani (Peugeot 207 S2000) per il primato fra le 4 ruote motrici di base.

Nella Zona 3 questi i Top dopo gara 5 di 7.

4RM RC2: 1. Ilario Bondioni 18 punti, 2. Simone Miele e Giacomo Scattolon 12, 4. Corrado Pinzano 10.

2RM RC4: 1. Moreno Cambiaghi 30 punti, 2. Matteo Ghilardi 26, 3. Marcello Moroni 22, 4. R. Pederzani 14.

2RM RC5: 1. Massimiliano Malivinti 6 punti, 2. Andrea Saredi e Giovanni Ceccato 3, 4. Daniel Zamboni 1.

2RM CLASSIC: 1. Alex Mangeruca 20 punti, 2. Simone Patt, Matteo Marignan, S. Marangon e G. Gini 10.

4RM BASE: 1. Iavan Ragnoli e Ludwig Zigliani 5 punti.

La Zona 5 (Friuli Venezia Giulia + Belluno e Venezia) ha debuttato quest’anno come entità autonoma ma con sole tre gare in calendario. Dalle prime due (Rally del Friuli e Rally di Scorzè, entrambi a coeff.1) è uscito con una eloquente doppietta il nome del savonese Francesco Aragno, ma sarà il Rally di Piancavallo del 1° settembre a chiudere e decidere la zona, anche in virtù del suo coefficiente 1,75. Fra le Rally4 il testa a testa sarà fra il ventunenne Matteo Doretto e l’over 55 Fabrizio Martinis, mentre fra le Rally5 Giuseppe Bertolutti si annuncia come il favorito.

Nella Zona 5 questi i Top dopo gara 2 di 3.

4RM RC2: 1. Francesco Aragno 20 punti, Matteo De Sabbata e Efrem Bianco 8, 4. Dimitri Tomasso 2.

2RM RC4: 1. Matteo Doretto 18 punti, 2. Fabrizio Martinis 16.

2RM RC5: 1. Giuseppe Bertolutti 16 punti, 2. Roberto Petozzi 6.

2RM CLASSIC: 1. Alex Paveglio 10 punti.

