MILANO (ITALPRESS) – L’apertura dell’ERC con il Rally Serras de Fafe non poteva andare meglio per Pirelli che fa il tris vincendo in tutte le categorie, ma soprattutto porta al primo posto del podio Hayden Paddon, al volante di una Hyundai i20 N Rally2 e con al fianco il navigatore John Kennard. Paddon, che ha disputato una gara impeccabile, sempre a pochi secondi dai primi, ha tratto ulteriore vantaggio nel finale dalla foratura subita durante la Power Stage da Mikko Heikkila su Skoda Fabia Rally2.

Buona anche la prestazione di Craig Breen, sempre su Hyundai, che ha chiuso al sesto posto, aggiudicandosi nella giornata di domenica non solo la power stage, ma anche altre tre speciali delle otto complessive, mentre Robert Virves su Ford Fiesta Rally2, sempre gommata Pirelli, ne ha vinte due e Paddon una. Breen ha concluso vittorioso in altre 2 prove speciali nei giorni precedenti, contribuendo ad assegnare il successo a Pirelli anche nel computo delle singole prove. Complessivamente, le vetture gommate dalla P lunga sono risultate prime 10 volte sulle 14 prove valide disputate, compresa quella di apertura, andata a Teodosio Ricardo su Hyundai.

A gommare la vettura del vincitore e degli altri piloti Pirelli la gamma Scorpion da sterrato nelle versioni K8A, K6A e K6B che si sono alternate nelle diverse condizioni del terreno, molto simili allo scorso anno, in una gara serrata, vinta sempre da Pirelli. I fondi bagnati e fangosi del sabato hanno fatto privilegiare le K8A, mentre nella giornata conclusiva sono scese in campo anche le K6A, sui terreni che si andavano asciugando.

“Congratulazioni a Paddon per la bellissima gara e per la vittoria finale – ha commentato Terenzio Testoni, Rally Activity Manager Pirelli -. Non è usuale vedere un neozelandese e in generale un extraeuropeo vincere sulle strade del nostro continente, ma lui ha mostrato di crederci fino alla fine. Dal punto di vista tecnico sono molto soddisfatto della prima uscita delle nostre coperture nell’Europeo: la gamma Scorpion nell’Erc, così come nella versione ottimizzata per il Mondiale, conferma la sua assoluta validità in termini di prestazioni e affidabilità. Non sarà un campionato semplice, anzi mi aspetto che sarà molto combattuto, ma noi sapremo fare la nostra parte come lo scorso anno, quando abbiamo vinto 5 degli 8 rally stagionali”. Nell’RC3 si è imposto Jon Armstrong su Ford Fiesta gommata Pirelli, mentre nell’RC4 è risultato vittorioso Roberto Daprà su Peugeot 204 (Pirelli).

