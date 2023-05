CAORLE (ITALPRESS) – A Caorle non ce n’è per nessuno. Quella veneta è terra di conquista per Euan De Nigro, che si è imposto per la terza volta nella Europe Triathlon Junior Cup, rompendo gli indugi nella frazione di corsa e precedendo sul traguardo i francesi Nils Serre Gehri e Pablo Isotton. L’allungo decisivo nella frazione conclusiva, dopo che quella ciclistica aveva visto la formazione di un gruppo composto da una dozzina di atleti tra i quali c’erano anche altri due azzurri (sono stati tre, alla fine, nella top ten di giornata): Miguel Espuna Larramona (sesto sul traguardo) e Simeone Romano (settimo). Fiorenzo Angelini e Pietro Giovannini si sono piazzati al 22esimo e 23esimo posto. Alice Alessandri (settima) è stata la migliore tra le giovani azzurre nella prova femminile. La gara è stata vinta dall’ungherese Fanni Szalai, che ha preceduto sul traguardo le francesi Manon Laporte ed Ilona Hadhoum. La vincitrice ha operato l’allungo vincente nell’ultima frazione di corsa, dopo che quella di ciclismo aveva provocato una prima selezione, con la formazione di un gruppo in testa, nel quale si era inserita anche l’altra azzurra Sara Crociani, che poi non ha concluso la gara per un incidente. Eleonora De Marchi si è piazzata al 14esimo posto, mentre Vittoria Facco è giunta 25esima.

– Foto Ufficio Stampa Fitri –

(ITALPRESS).

