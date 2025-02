ANTALYA (TURCHIA) (ITALPRESS) – Un’Italia scatenata conquista sei medaglie ad Antalya nella quinta giornata degli Europei Cadetti e Giovani 2025, quella che segnava l’inizio del programma dedicato alla categoria Under 20. Matilde Molinari è campionessa d’Europa di fioretto femminile, in una gara dominata dalle azzurrine, con la medaglia d’argento di Letizia Gabola e il bronzo di Ludovica Franzoni. E non finisce qui, perchè arrivano anche altri tre terzi posti griffati da Gaia Karola Carafa e Vittoria Mocci nella sciabola femminile e da Marco Francesco Locatelli nella spada maschile. Bottino complessivo d’un giovedì ricchissimo, dunque: un oro, un argento e quattro bronzi, tanto per cominciare alla grande la seconda parte della kermesse continentale, quella dedicata ai Giovani, dopo il trionfo del Medagliere dei Cadetti. Senza dimenticare che altri tre azzurrini, oggi, si sono fermati ai piedi del podio.

E’ stata tripletta italiana nel fioretto femminile. Tre volte la bandiera tricolore sul podio in una gara fantastica con la medaglia d’oro decisa in un derby azzurrino, vinto da Matilde Molinari su Letizia Gabola, sfida a cui le due protagoniste erano arrivate dopo un cammino travolgente. La padovana della Fiamme Gialle, da numero uno dopo i gironi, è stata ammessa di diritto al tabellone da 32, in cui ha sconfitto l’ucraina Stepovyk (15-6), mentre la portacolori della Schermabrescia ha superato prima la bulgara Bryzgalova (15-12) nel turno da 64 e successivamente la polacca Nowakowska (15-5). Negli ottavi Molinari ha rifilato un 15-8 all’atleta neutrale Zorina e Gabola ha battuto per 15-9 la francese Aye. Si è arrivati così agli assalti per la zona medaglie: Matilde ha avuto ragione con il punteggio di 15-11 della polacca Jakubowska mentre Letizia ha lottato fino all’ultima stoccata contro l’atleta neutrale Volobueva, imponendosi con un emozionante 15-14. In semifinale Molinari ha dettato ancora legge sull’ucraina Petrova (15-7) e Gabola ha vinto il derby azzurrino contro Ludovica Franzoni (15-9), decretando così la finale. L’ultimo atto in casa Italia ha visto Matilde Molinari laurearsi campionessa europea superando per 15-9 una grande Letizia Gabola, medaglia d’argento.

Luccica anche il bronzo di Ludovica Franzoni. L’atleta del Club Scherma Roma ha vinto dominando tutti i suoi assalti, come i punteggi raccontano: 15-7 alla rumena Adoch, 15-10 alla polacca Wojtas, 15-4 alla moldava Cojocari e 15-5 all’ungherese Kollar nel match valso la certezza del podio per Ludovica Franzoni, salita sul terzo gradino solo per lo stop in semifinali nella sfida tutta azzurrina con Letizia Gabola. Si ritroveranno tutte insieme, le fiorettiste italiane, nella prova a squadre, con Greta Collini che invece oggi ha chiuso al 21° posto.

Doppio bronzo nella sciabola femminile, con le firme di Gaia Karola Carafa e Vittoria Mocci. La foggiana dei Carabinieri, dopo un girone non esaltante, ha dovuto affrontare anche il turno da 64 in cui ha battuto la turca Kerem per 15-11. E da lì ha tirato dritto fino al traguardo sognato. Carafa, infatti, ha sconfitto una dopo l’altra la bulgara Vitiliemova (15-5) e poi altre due portacolori della Turchia, prima Gungor (15-12) e poi Alkaya (15-10), ed è stato quest’ultimo match a darle la certezza del podio. Parallelamente, una scatenata Vittoria Moccia, unica cadetta della delegazione femminile Under 20, reduce l’altro ieri dall’oro a squadre Under 17, ha battuto con grandissima autorità l’ucraina Hofman (15-7), la polacca Wojcik (15-8) e l’atleta neutrale Tallada (15-8) nell’assalto che ha consegnato alla romana dell’Accademia Musumeci Greco l’ipoteca della sua prima medaglia nella categoria Giovani. Solo in semifinale le due azzurrine si sono fermate: Carafa ha perso per 15-11 contro la georgiana Kuvaeva, mentre Mocci ha ceduto 15-9 alla neutrale Mikhailova. Insieme, dunque, Gaia Karola e Vittoria sono salite sul terzo gradino del podio.

Due medaglie di grande valore per l’Italia, e potevano esser tre visto il quinto posto di Mariella Viale, rimasta a un passo dalle “top 4” dopo una prova di spessore solo per la sconfitta contro Kuvaeva. Ha chiuso invece in 21^ posizione Elisabetta Borrelli.

Nella prova degli spadisti, infine, brilla il bronzo di Marco Francesco Locatelli. Dopo un buon girone, da 5 vittorie e una sola sconfitta, l’atleta della Polisportiva Scherma Bergamo ha cominciato la sua cavalcata verso la medaglia battendo due portacolori del Belgio, prima Musambi (15-4) e poi De Bock (15-13). Negli ottavi Locatelli ha superato il turco Erolcevik per 15-14, approdando così ai quarti di finale dove, con un match perfetto, ha battuto l’ungherese Csaszar con il punteggio di 15-10, ottenendo la certezza della medaglia. In semifinale, contro il tedesco Buelau, l’azzurrino ha lottato fino all’ultima stoccata, rimontando e portandosi sul 14-14, prima di subire la rimessa decisiva dell’avversario che ha decretato per Locatelli uno splendido bronzo. Peccato per gli altri spadisti azzurrini rimasti sulla soglia della zona medaglie. Ha chiuso al quinto posto Matteo Galassi, rimasto a una stoccata dal podio e tradito solo dal 15-14 contro l’ungherese Pelle nei quarti di finale. Allo stesso punto del cammino, contro lo scoglio del tedesco Buelau (impostosi 15-11), s’è infranto il sogno del podio per Cristiano Sena, ottavo classificato. Ha infine chiuso nono Fabio Mastromarino, battuto proprio da Sena (15-8) nel derby azzurrino degli ottavi. Domani si completerà il programma delle gare individuali della categoria Under 20 con le competizioni di spada femminile, fioretto maschile e sciabola maschile. Tra le spadiste saranno in pedana Giulia Paulis, Allegra Cristofoletto, Eleonora Orso ed Elisa Treglia. Nella prova dei fiorettisti, invece, impegnati Matteo Iacomoni, Mattia De Cristofaro, Federico Greganti ed Elia Pasin. Nella gara degli sciabolatori, infine, toccherà ai tre fratelli Edoardo, Valerio e Leonardo Reale e a Cosimo Bertini.

