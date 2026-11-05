BOLOGNA (ITALPRESS) – Conad si conferma al vertice della Grande Distribuzione Organizzata in Italia per forza e solidità del marchio. Secondo la nuova graduatoria Brand Finance Retail 100 2026, l’insegna conquista il primo posto assoluto tra i supermercati italiani con il rating AAA, collocandosi – unico Gruppo in Italia – nell’esclusiva fascia dei marchi “estremamente forti”. L’analisi indipendente di Brand Finance fotografa un mercato in profonda evoluzione: in un contesto in cui la quasi totalità delle insegne ha raggiunto livelli elevati di affidabilità, il vero discrimine competitivo diventa la capacità di offrire una distintività reale e una ragione solida per essere scelti come prima opzione. “Il rating assegnato da Brand Finance conferma che la nostra insegna e i nostri prodotti a marchio sono considerati un punto di riferimento solido e autentico dai clienti e dalle persone” dichiara Francesco Avanzini, Direttore Generale di Conad. “La classifica evidenzia come oggi la distintività di insegna e di marca sia fondamentale. Ridurre la competizione al solo prezzo o alla rincorsa promozionale è una strada miope che distrugge valore lungo tutta la filiera. Il consumatore cerca un’esperienza affidabile, un’offerta leggibile e un senso di vicinanza concreto.

Il primato di Conad nasce proprio da questo equilibrio: la relazione quotidiana garantita dai nostri Soci imprenditori sui territori, l’efficienza della nostra rete di prossimità e dei nostri canali specializzati, e la forza della Marca del Distributore, che con 6,5 miliardi di euro di fatturato dimostra di essere un motivo di preferenza della nostra insegna per milioni di italiani”. I risultati di Brand Finance si affiancano ai principali indicatori di reputazione dell’insegna rilevati nel corso dell’anno: una brand awareness totale pari al 95,9%, il Top of Mind più elevato del settore retail al 18,5% (Fonte: NIQ GfK) e una presenza capillare garantita da 3.329 punti vendita distribuiti in tutte le 20 regioni italiane.

– foto logo Conad –

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