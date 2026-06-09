Trionfo Pirelli nella terza tappa del Campionato Italiano Assoluto Rally

ROMA (ITALPRESS) – Il terzo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally sulle strade veronesi è stato un nuovo trionfo per i piloti che corrono con i Pirelli P Zero: hanno occupato l’intero podio assoluto finale e per la terza volta in altrettante gare a vincere fra le due ruote motrici è stato l’ossolano Gabriel Di Pietro, in coppia con Andrea Dresti sulla Peugeot 208 Rally4 gommata Pirelli.

Non solo, anche le altre principali categorie (Rally 3 e Rally 5) sono andate a portacolori Pirelli. Gabriel Di Pietro ha nuovamente sbaragliato tutti gli avversari e con il suo tris di successi ha messo una prima ipoteca sia sul titolo italiano di categoria che sulla serie principale del monomarca Pirelli Star 2RM, in cui ora vanta un ampio vantaggio sulle Lancia Ypsilon dei suoi due più immediati inseguitori, il romano Michael Rendina e il bolognese Lorenzo Lorallini. Nel prossimo appuntamento di inizio luglio, il Rally di Roma Capitale valevole anche per il campionato europeo, il giovane pilota ossolano potrebbe addirittura chiudere i conti del monomarca Pirelli con largo anticipo. Anche nella gara nazionale al seguito della prova del Tricolore, in grande evidenza i piloti che hanno utilizzato i Pirelli P Zero ad iniziare dal veronese Denis Vigliaturo (Lancia Ypsilon) che ha trionfato fra le Rally4 a trazione anteriore portandosi in testa alla classifica generale di categoria per il Trofeo Pirelli Accademia CRZ della Regione Nord Est, che copre l’intero Triveneto.

Bellissimo duello con le Renault Clio e grande uno-due fra le Rally5 per Michele Falezza e Alex Bertolini, così come Davide Graputti ha trionfato con la Peugeot 208 R2 ed ora comanda la classifica delle 2RM Classic. Infine vittoria e primato fra le 4RM Base anche per Giampaolo Bizzotto (Ford Fiesta Rally3) che al primo anno con le 4×4 sta già ripetendo i passati successi con le 2RM.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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