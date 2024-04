TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – Più azzurra di così Tbilisi non poteva essere. E’ un trionfo italiano con un podio monocolore quello che arriva nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile in Georgia: Alice Volpi vince la gara individuale, battendo in finale Arianna Errigo, che è d’argento, mentre le due medaglie di bronzo sono al collo di Martina Favaretto e Anna Cristino. L’Italia del fioretto guidata dal ct Stefano Cerioni continua così ad aggiornare il guinness dei primati: quattro fiorettiste azzurre sul podio, proprio come accadde un anno fa agli Europei di Plovdiv, e come era successo anche lo scorso gennaio a Parigi nella prova maschile di Coppa.

Un sabato italiano spettacolare sulle pedane georgiane. Al “remake” della finale del Campionato Mondiale di Milano 2023 si è arrivati dopo assalti vibranti e per nulla scontati per entrambe le campionesse azzurre. In avvio di giornata Volpi ha superato l’ungherese Kondricz per 15-10, mentre Errigo ha lottato fino al 15-13 per spuntarla sulla tedesca Morandi. Più “netto” il verdetto del turno seguente: doppio 15-8, per Volpi sull’ucraina Taranenko e per Errigo sulla tedesca Holland Cunz. Negli ottavi di finale Volpi ha liquidato la giapponese Ueno (15-11) ed Errigo ha fatto lo stesso con la francese Ranvier (15-10).

Si è arrivati così agli assalti per il podio: Alice Volpi ha esultato all’ultima e decisiva stoccata, quella del 15-14, battendo la cinese Chen, mentre per Arianna Errigo c’è stato da superare il derby azzurro contro l’amica e compagna di squadra Francesca Palumbo, terminato 15-11 in favore della “capitana” della squadra oro iridato a Milano. Da lì in avanti tutta la gara di Tbilisi è diventata una sorta di Campionato Italiano Assoluto: nelle due semifinali Alice Volpi ha superato per 15-11 una bravissima Anna Cristino mentre Arianna Errigo si è imposta 15-8 su Martina Favaretto. La finalissima, tra le due super-star del fioretto azzurro, è stata condotta fin dalle prime battute da Alice Volpi: la portacolori delle Fiamme Oro ha fatto suo il match con il punteggio di 15-9, ottenendo l’11esima vittoria in carriera nel circuito di Coppa del Mondo. Argento che luccica per Arianna Errigo che arricchisce un palmares impressionante: la lombarda dei Carabinieri è a quota 57 medaglie in Coppa.

Splendidi anche i terzi posti di Martina Favaretto e Anna Cristino. La 23enne veneta della Fiamme Oro, numero 2 del mondo, è arrivata tra le “top 4” battendo la greca Raryfallou (15-12), l’ucraina Myroniuk (15-4), l’altra azzurra Erica Cipressa nel derby azzurro degli ottavi (15-3) e poi la canadese Gou (15-12). Per Martina Favaretto, fermata poi in semifinale dalla sua capitana Arianna Errigo, è il settimo podio nel circuito iridato che dà continuità a un rendimento eccellente e sempre in crescendo negli ultimi tre anni.

Prima medaglia in Coppa del Mondo, invece, per Anna Cristino. La toscana dei Carabinieri, classe 2001, era partita dai preliminari del venerdì e farà così un grande balzo in avanti nel ranking internazionale in cui era numero 81. Per Cristino successi contro la statunitense Weintraub (10-8) e la cinese Huang (13-7), prima del derby azzurro con la compagna e campionessa europea in carica Martina Batini, vinto 15-8. Il podio è arrivato grazie al 15-8 inflitto alla giapponese Miyawaki, e lo stop contro Alice Volpi nulla toglie a una giornata strepitosa.

Oro, argento e due bronzi per l’Italia del ct Cerioni, in un sabato super in cui è rimasta ai piedi del podio Francesca Palumbo, settima perchè fermata dalla sfida italiana contro Arianna Errigo, mentre hanno chiuso nona Martina Batini, 16^ Erica Cipressa, 23^ Aurora Grandis, 30^ Martina Sinigalia, 38^ Elena Tangherlini, 43^ Matilde Calvanese e 58^ Camilla Mancini.

Domani la tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile in Georgia si concluderà con la competizione a squadre in cui il quartetto azzurro si schiererà con Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

