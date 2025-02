MILANO (ITALPRESS) – Dal 7 febbraio al 13 aprile 2025 Triennale Milano presenta la mostra Franco Raggi. Pensieri instabili, a cura di Marco Sammicheli e Francesca Pellicciari, con progetto di allestimento dello studio Piovenefabi, allestita nella Design Platform, spazio all’interno del Museo del Design Italiano dedicato a temi e figure chiave del contemporaneo. L’esposizione presenterà un approfondimento su Franco Raggi, architetto, designer e intellettuale, attivo sulla scena italiana e internazionale da mezzo secolo, che ha partecipato alle attività dei gruppi del Radical Design e ha collaborato con lo Studio Alchimia. Il percorso dei visitatori si articola in alcuni capitoli fondamentali del lavoro di Raggi nei campi del design di prodotto, dell’allestimento, degli interni, del disegno, e dell’editoria legata al dibattito sul ruolo dell’architettura nella società. Prende così forma un grande racconto dentro al quale albergano una serie di oggetti, progetti, disegni e film, selezionati per descrivere la vita e la storia professionale dell’architetto, in particolar modo attraverso i tanti momenti in cui è entrato in contatto con Triennale Milano, a partire dal 1973, anno in cui ha partecipato alla 15ª edizione dell’Esposizione Internazionale. Il progetto espositivo, ideato dallo studio Piovenefabi, rappresenterà una sperimentazione dedicata al display del design, tema che viene indagato in tutte le mostre realizzate nella Design Platform di Triennale. L’allestimento si materializzerà in una roulotte, attraverso la quale si accederà a una grande tenda nella quale saranno rappresentate le diverse anime della carriera di Franco Raggi: quella di architetto e progettista, esplicitate da una costruzione a pannelli contenente una serie di fotografie dedicate al suo lavoro con lo spazio, tra cui case e architetture d’interni e da una sezione con alcuni oggetti, come lampade, sedute e complementi d’arredo; quella dedicata al suo lavoro nelle riviste, in cui si troveranno alcune copertine di “Casabella” e “MODO”, oltre a disegni, taccuini ed estratti dalla sua vastissima produzione scritta; infine la parte dedicata ai disegni, che racconterà molte delle sue sperimentazioni grafiche. All’interno è ospitata anche la Tenda Rossa del 1974. L’esposizione sarà completata da una sezione contenente immagini di allestimento, di happening, e di mostre, tra cui alcune realizzate anche in Triennale; sarà inoltre visibile un film inedito, realizzato da Francesca Molteni, in cui Franco Raggi si racconta prima persona.(ITALPRESS).

