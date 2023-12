Treviso, scoperti 1.202 passeggeri “fantasma” su voli aerotaxi

TREVISO (ITALPRESS) - Individuati dalle Fiamme Gialle 90 vettori aerei che, per il 2022, hanno omesso di versare l’imposta erariale dovuta per i voli aerotaxi, causando un danno all’Erario pari a 133.990 euro. Si tratta di operatori stranieri che, oltre all’imposta evasa, ora si vedranno applicare anche sanzioni per circa 40 mila euro, pari al 30% delle somme evase. gtr/ads