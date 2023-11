Treviso, 39 mln di fatture false per evadere Iva in commercio bevande

TREVISO (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza di Treviso ha accertato l’emissione di fatture false per oltre 39 milioni di euro, utilizzate per evadere l’IVA nel commercio delle bevande. L’operazione “Italian Drink” ha permesso di accertare l'evasione di 7 milioni di euro di Iva nel commercio delle bevande, e di individuare 10 persone, domiciliate tra le province di Treviso, Monza-Brianza, Roma e Salerno, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere, emissione e contabilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, omessa dichiarazione.(ITALPRESS)