Trent’anni di Registro delle Imprese, a Bari da domani il convegno nazionale

BARI (ITALPRESS) – A trent’anni dall’entrata in vigore del Regolamento di attuazione Registro delle Imprese, la Camera di Commercio di Bari promuove da domani un convegno nazionale dedicato all’evoluzione di uno strumento che ha cambiato in modo profondo il rapporto tra imprese e pubblica amministrazione.

L’iniziativa, dal titolo “Trent’anni di Registro delle Imprese. Dal D.P.R. 581/1995 all’era dei registri interconnessi e dell’intelligenza artificiale”, si terrà nella Sala Ambrosi della Camera di Commercio di Bari, il 23 e 24 ottobre 2025, e riunirà esponenti del mondo istituzionale, accademico e professionale per discutere prospettive, criticità e nuove frontiere normative del Registro delle Imprese, nel contesto della trasformazione digitale e dell’integrazione europea. La due giorni, che sarà aperta dai saluti istituzionali della presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie vede tra i partecipanti: il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, il presidente del Tribunale di Bari, Alfonso Orazio Maria Pappalardo, il procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, il direttore generale di InfoCamere, Paolo Ghezzi e il dirigente del MIMIT e docente di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna AMS, Marco Maceroni.

La prima giornata, giovedì 23 ottobre (ore 14.30 – 18.30), sarà dedicata a un bilancio dei trent’anni di applicazione della normativa, con la tavola rotonda “Frammentazione normativa, criticità operative e urgenza di riforma”. Modera il professore Ugo Patroni Griffi. La seconda, venerdì 24 ottobre (ore 9.30 – 13.30), sarà invece orientata al futuro: “Verso il Registro europeo interconnesso: digitalizzazione, intelligenza artificiale e la nuova frontiera della trasparenza societaria”. Modera il professore Francesco Fimmanò.

