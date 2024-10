MILANO (ITALPRESS) – Fra gennaio e settembre oltre 8,5 milioni di passeggeri hanno scelto Trenord nei weekend e nei mesi estivi verso destinazioni turistiche. E’ boom per le “Gite in treno”, prodotti treno+esperienza proposti dall’azienda ferroviaria lombarda: quest’anno sono già stati venduti oltre 56mila biglietti; il 43% rispetto allo stesso periodo del 2023. Circa 1200 persone hanno viaggiato sul treno storico che, dopo due corse inaugurali nel 2023, quest’anno ha ampliato la proposta fino a otto corse. Per presentare il ruolo delle aziende ferroviarie regionali anche per la mobilità nel tempo libero e partecipare al dibattito fra operatori per un turismo sempre più sostenibile, per il secondo anno consecutivo Trenord parteciperà a TTG Travel Experience, manifestazione internazionale del settore a Rimini che nell’edizione 2024 si terrà dal 9 all’11 ottobre. “Oltre che azienda di mobilità, siamo a tutti gli effetti un player del turismo – commenta Leonardo Cesarini, direttore Commerciale di Trenord -. Sui nostri treni i viaggiatori nei weekend e nei festivi hanno superato i flussi pre Covid; e fra ‘Gite in trenò, treno storico e servizi per i grandi eventi abbiamo trasportato oltre 90mila clienti: questo dimostra che prendere il treno nel tempo libero è un’abitudine ormai consolidata. Per questo, lavoriamo continuamente per ampliare i nostri servizi e proposte verso le mete del turismo, per promuovere una mobilità sostenibile anche nel tempo libero”.

