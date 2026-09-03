Treno Varese-Milano bloccato a Lancetti, evacuate 400 persone

MILANO (ITALPRESS) – È stata completata l’attività di soccorso per le quattrocento persone che erano a bordo di un treno proveniente da Varese e diretto a Milano, rimasto bloccato intorno alle 10 all’altezza della Stazione Lancetti. Lo riferiscono i vigili del fuoco del Comando di Milano, intervenuti sul posto insieme a polizia ferroviaria, polizia locale e personale del 118. Le attività di intervento per il ripristino della circolazione dureranno circa un’ora. Da un sopralluogo, è stata accertata la caduta di calcinacci all’imbocco della galleria a seguito di lavori che si stanno effettuando.

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