Pavia, trovato morto in casa il 24enne vittima di un’aggressione omofoba 10 giorni fa

IPA58659553 - milano, Scientifica, investigatori e vigili del fuoco sul luogo del palazzo in viale Abruzzi 64 incendiato, morta la 48enne, caduta dal 4.. piano durante l'incendio, il compagno trovato la mattina al bar a 500 metri in foto: la polizia scientifica porta i reperti / le prove al di fuori dell'edificio

PAVIA (ITALPRESS) – È stato trovato morto questa mattina nell’appartamento in cui viveva a Vigevano (Pavia) il giovane di 24 anni, originario di El Salvador, che lo scorso 21 agosto era stato vittima di una violenta aggressione omofoba in città. A scoprire il corpo e a dare l’allarme è stato un altro ragazzo residente nello stesso stabile. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale della Scientifica per eseguire i rilievi necessari.

Gli inquirenti hanno avviato accertamenti approfonditi per chiarire le cause del decesso e verificare l’esistenza di un eventuale nesso di causalità tra la morte e le conseguenze fisiche o psicologiche dell’aggressione subita dieci giorni fa.

Le autorità mantengono il massimo riserbo sulle indagini in attesa che l’esame autoptico faccia piena luce sulle cause che hanno portato alla morte del ventiquattrenne.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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