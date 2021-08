LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – E’ salito a 19 il numero degli sbarchi a Lampedusa nelle ultime ore. Sono complessivamente 463 le persone giunte sull’isola dalla mezzanotte all’alba. Vanno ad aggiungersi ai dieci sbarchi di ieri, quando sono approdati 235 migranti.

Complessivamente in 24 ore sono sbarcate 698 persone, che sono state trasferite nell’hotspot di contrada

Imbriacola, ormai al collasso.

Intanto, si è messa in funzione la macchina dei trasferimenti, programmati dalla Prefettura di Agrigento. Centosette migranti, già sottoposti a tampone rapido per la diagnosi del Covid, da Lampedusa saranno trasferiti stamattina con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.

(ITALPRESS).