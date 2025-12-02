Tredicesime in arrivo, 42 miliardi nelle tasche degli italiani

ROMA (ITALPRESS) - Dicembre porta con sé la prima grande iniezione di liquidità nelle tasche degli italiani: 42 miliardi di euro netti, grazie alle tredicesime che raggiungeranno 36 milioni di cittadini, tra pensionati e lavoratori dipendenti. L’Ufficio Studi della CGIA stima un costo lordo complessivo di 55,9 miliardi, con un gettito Irpef pari a 13,8 miliardi. La mensilità aggiuntiva attiva un circuito economico che incide su consumi e bilanci familiari, rafforzato da due misure: il bonus mamme e il bonus da 155 euro per i pensionati Inps over 64 con redditi molto bassi. Nonostante le risorse in arrivo, la spesa per i regali di Natale resterà stabile sui 10 miliardi, un terzo in meno rispetto a dieci anni fa. A pesare sono acquisti anticipati con il Black Friday e budget familiari più ridotti. Sul podio dei regali restano alimentari e vini, seguiti da giocattoli, tecnologia, libri e abbigliamento. In forte crescita i doni digitali, dagli abbonamenti streaming ai buoni online. Sul piano territoriale, la distribuzione delle tredicesime riflette la geografia demografica ed economica del Paese. Roma è in testa per numero di percettori, con 2,75 milioni, seguita da Milano, Napoli e Torino sat/azn