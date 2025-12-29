Treccani, Papa Leone XIV è il “Personaggio dell’anno 2025”

ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV è stato scelto come Personaggio dell’anno 2025 dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani per aver improntato il pontificato a valori fondamentali dell’esperienza cristiana, come sobrietà, misura e ascolto, espressione ideale di “una chiesa povera per i poveri”. “Parsimonioso di presenza e di parole”, come ricorda il Libro dell’anno Treccani 2025, Leone XIV ha scelto di sfumare la propria figura, ridurne la rumorosità, bilanciare posizioni e udienze, sottraendosi con pazienza ai tentativi di collocarlo a destra o a sinistra, tanto sul piano politico quanto su quello teologico. Leone XIV, primo papa statunitense, primo missionario in senso moderno e primo figlio dell’ordine cui appartenne Martin Lutero, sta applicando la capacità di governo maturata durante la lunga missione in Perù, e si trova ora, da pontefice, a operare in un mondo in cui potenze che ambiscono a tornare “nuovamente grandi” hanno bisogno che altri si rimpiccioliscano nella coscienza dei propri diritti. In questo scenario segnato da inedite e interconnesse sfide globali, il nuovo Papa è chiamato a stabilire l’ordine delle priorità di un’agenda complessa, tra nodi da sciogliere o da tagliare, in un percorso fatto di scelte selettive, risposte misurate e rinvii ponderati, che non promette consenso facile né immediato a un pontificato impegnato a promuovere una pace “disarmata e disarmante”.

Il libro dell’anno Treccani 2025 ripercorre 365 giorni contraddistinti da tensioni belliche, economiche e sociali ma anche da sorprendenti eventi di storia, cronaca e cultura: il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, l’elezione di Papa Leone XIV, il terzo anno del governo Meloni e, più in generale, il ruolo dell’Europa in uno scenario globale alla ricerca di nuovi equilibri e alleanze, l’assegnazione dei Nobel, le principali rassegne di arte, musica e cinema. Giunto alla sua ventiseiesima edizione, il Libro dell’anno restituisce i passaggi chiave di un anno contraddistinto anche da importanti ricorrenze storiche e culturali: dagli ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale al centenario dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, celebrato alla presenza del Presidente della Repubblica; completano il quadro le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche, prima fra tutte l’intelligenza artificiale, il cui sviluppo alimenta accese rivalità geopolitiche e solleva nuovi dilemmi etici. Un racconto appassionante, attraverso 600 pagine, 1.169 notizie approfondite, 108 articoli di grandi autori, 95 box redazionali, 81 grafici e mappe e 446 immagini.

“Abbiamo cercato di raccontare con completezza e profondità di analisi un anno difficile – osserva il direttore Marcello Sorgi – grazie alla solida base professionale della Enciclopedia Treccani e a una rete di qualificate collaborazioni esterne che garantiscono uno sguardo ampio e rigoroso su un presente molto complesso e abbiamo individuato proprio nella Chiesa di Papa Leone XIV un nuovo importante protagonista della scena internazionale, da cui la scelta di nominarlo Personaggio dell’anno. Un 2025 segnato da altri importanti eventi come il dominio di Donald Trump, con l’altalena dei dazi e i negoziati che hanno portato alla tregua in Medio Oriente, l’Europa alle prese con l’ascesa del cancelliere tedesco Friedrich Merz, la crisi francese e la svolta del Regno Unito di Keir Starmer. Senza dimenticare l’Italia, che ha fatto valere il proprio peso in vicende delicate come quella della giornalista Cecilia Sala”.

