ROMA (ITALPRESS) – L’Istituto della Enciclopedia Italiana e la Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese hanno presentato il portale newitalianbooks, tradotto anche in lingua tedesca. Promosso anche dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Centro per il libro e la lettura (Ministero della Cultura) e dalla Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese, in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori, newitalianbooks vuole essere uno strumento a disposizione di tutti gli editori italiani per presentare la propria produzione libraria a un pubblico internazionale.

Grande vetrina del libro italiano, newitalianbooks offre informazioni sulle più recenti novità editoriali e conta oltre 2000 schede-libro, dalla fiction alla saggistica, dal libro per l’infanzia al graphic novel.

In vista della Buchmesse di Francoforte in programma a ottobre 2024 – che vedrà l’Italia ospite d’onore – il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione ha finanziato l’edizione in lingua tedesca del portale, che si aggiunge alle tre versioni già disponibili (IT EN FR). Tutti i soggetti interessati potranno così attingere, consultando migliaia di schede-libro in lingua tedesca, ad un catalogo particolarmente ricco che punta a favorire una maggiore integrazione tra editoria tedesca e italiana. Hanno presentato l’iniziativa Massimo Bray, Direttore Generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana; Mauro Mazza, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell’Italia, quale Paese d’onore, alla Fiera del libro di Francoforte 2024; Simona Battiloro, Capo dell’Ufficio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale competente per la promozione della lingua e dell’editoria italiane, per l’internazionalizzazione delle università e per le borse di studio; Luciano Lanna, Direttore del Centro per il libro e la lettura; Paolo Grossi, Responsabile Editoriale Italianbooks; Paola Seghi, Responsabile Eventi e internazionalizzazione della Associazione Italiana Editori; Maria Carolina Foi, Direttrice dell’Istituto di Cultura a Berlino e la giornalista Marina Collaci.

La “Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese è stata istituita nel 1958 con delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane, per “onorare la memoria dell’indimenticabile suo Presidente scomparso, Professore Lauro Chiazzese, Magnifico Rettore dell’Università di Palermo”.

