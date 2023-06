MILANO (ITALPRESS) – E’ terminata l’Assemblea della Lega Serie A in programma oggi e relativa all’apertura delle buste per le prime offerte relative ai diritti TV del campionato di serie A a partire dal 2024. Tre le offerte ricevute da Sky Sport, Dazn e Mediaset e al momento rifiutate, come comunicato dalla Lega: “In esito alla fase di ricezione delle buste relative agli inviti a presentare offerte per i diritti audiovisivi per il campionato di Serie A (ciclo 2024/2029), la Lega Serie A comunica di aver ricevuto offerte per i diversi pacchetti da parte di 3 broadcaster. L’Assemblea della Lega Serie A – si legge nella nota -, come previsto dal bando e come già avvenuto per i passati cicli, ha deliberato all’unanimità di non accettare alcuna delle offerte e di dar corso a una fase di trattative private, che si terranno il prossimo 26 giugno”. La prossima Assemblea si terrà il 27 giugno. “Qualora tali trattative private non andassero a buon fine – si legge nel comunicato diramato al termine della riunione di oggi -, la Lega Serie A procederà, nell’Assemblea del 27 giugno, all’apertura delle offerte ricevute da parte di 6 soggetti nell’ambito dell’invito a presentare proposte per la commercializzazione e distribuzione del canale Serie A, cui seguirà una fase di trattativa con gli stessi 6 soggetti. L’Assemblea ha inoltre approvato, sempre all’unanimità, l’invito ad offrire per i diritti audiovisivi della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana per il triennio 2024/2027”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]