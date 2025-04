PALERMO (ITALPRESS) – Tre morti sulle strade siciliane nel pomeriggio di sabato. Una donna di 65 anni ha perso la vita alla periferia di Palermo, nel quartiere Sperone, dopo essere stata travolta da un’auto. Vana la corsa al pronto soccorso. La vittima al momento dell’incidente si trovava in compagnia dei nipoti, due bambini che si trovano adesso in ospedale. La dinamica del sinistro è al vaglio del reparto infortunistica stradale della polizia municipale.

Due morti sulla A29dir

Due persone hanno perso la vita nello scontro tra un’auto e una moto, avvenuto sull’autostrada A29dir “Diramazione per Birgi”. L’incidente si è verificato al km 0,100, nel territorio di Paceco, in provincia di Trapani. Il tratto interessato è stato chiuso al traffico. Sul posto le squadre Anas e le Forze dell’Ordine. A perdere la vita nell’incidente sono stati un uomo di 60 anni e una donna di 57, entrambi residenti nella provincia di Catania, a Giarre, che si trovavano a bordo della moto.

Alla guida dell’auto, un’Audi, un 39enne, originario della provincia di Palermo. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Anas, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. La carreggiata in direzione dell’aeroporto “Vincenzo Florio” è stata chiusa al traffico. La circolazione è stata momentaneamente deviata sulla corsia opposta, in direzione Trapani, per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.

