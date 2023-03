STOCCARDA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Mentre alla World Cup di Atene Sofia Raffaeli vinceva la medaglia d’oro nel concorso generale, alla EnBW DTB Pokal di Stoccarda gli azzurri della maschile, dopo il quarto posto di squadra di ieri, vincevano tre medaglie dal peso non indifferente. Il primo è stato Edoardo De Rosa che ha imposto la propria supremazia nella finale di specialità al cavallo con maniglie. L’atleta della Ginnastica Gioy ha vinto la medaglia d’oro con 14.700 punti, relegando sulla piazza d’onore il giapponese Kakeru Tanigawa (14.466) che ha preceduto l’americano Asher Hong, bronzo con 14.133. Ai piedi del podio tedesco il turco Ferhat Arican, a quota 13.933. Il secondo metallo è arrivato con l’esercizio agli anelli di Marco Lodadio. L’aviere dell’Aeronautica Militare – seguito alla Ginnastica Civitavecchia da Luigi Rocchini – ha confermato la seconda posizione della classifica di qualificazione in questo attrezzo finendo alle spalle del turco Adem Asil di un solo decimo: 14.600 contro i 14.500 del ginnasta di Frascati che ha preceduto il canadese Felix Dolci, terzo con il personale di 13.900. Ha chiuso in bellezza Mario Macchiati che ha trionfato nella finale alle parallele pari. Il ginnasta della Fermo 85 – accompagnato in gara da Marco Fortuna – ha totalizzato 14.533 punti scalando la vetta della classifica e imponendosi sullo svizzero Taha Serhani (14.300) e sul turco Ferhat Arican (14.266).

– Foto Ufficio Stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

