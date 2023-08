CHENGDU (CINA) (ITALPRESS) – La terza giornata delle Universiadi 2023 di Chengdu termina con tre azzurri ad un passo dal podio. Quinto posto per Francesco Ingargiola e sesto per Tommaso Martini nel fioretto maschile. Sesta piazza per Rebecca Gargano nella sciabola femminile. Miglior piazzamento tra i fiorettisti azzurri per Francesco Ingargiola. Il marchigiano ha iniziato il suo percorso, da numero 1 del tabellone dopo i gironi, con il successo per 15-6 contro l’uzbeko Solikhojiev. Nel tabellone da 16 il fiorettista delle Fiamme Oro, ha sconfitto nel derby Davide Filippi con il punteggio di 15-11 accedendo al match valido per una medaglia. Nei quarti di finale è arrivato lo stop per lo studente di Economia e Commercio all’Università Politecnica delle Marche, contro il francese Loisel 15-9 e il 5° posto conquistato.

Anche Tommaso Martini ha visto la sua prova fermarsi ai piedi del podio. L’atleta del Centro Sportivo Carabinieri nel primo incontro di diretta ha avuto all’ultima stoccata sul coreano Kim per 15-14 entrando negli ottavi di finale. Dopo un match molto intenso il classe 2002 si è imposto nel turno da 16 contro il giapponese Kawamura per 15-14. Lo stop, nell’incontro valido per salire sul podio per lo studente di Ingegneria Gestionale all’Università di Pisa, è arrivato contro la medaglia di bronzo a squadre dei Mondiali di Milano 2023, l’atleta di Hong Kong Choi con il finale di 15-12. Stop nel turno dei 16 per Davide Filippi e in quello dei 32 per Giulio Lombardi. Si ferma nei quarti di finale la corsa della sciabolatrice Rebecca Gargano. La campana, terza dopo la fase a gironi, ha iniziato il tabellone di eliminazione diretta nel turno delle 32 con il successo per 15-8 sulla turca Unludag. Negli ottavi di finale, la sciabolatrice del Centro Sportivo Aeronautica Militare ha poi battuto per 15-12 la kazaka Gulik staccando il pass per entrare nella “top 8” della competizione. Nei quarti di finale, validi per la certezza del podio, la studentessa di Marketing all’Università Luiss di Roma, è stata sconfitta con il punteggio di 15-11 dalla francese Noutcha. Stop nel turno delle 32 per Giulia Arpino ed Eloisa Passaro, mentre si è conclusa dopo la fase a gironi la prova di Lucia Lucarini. Nella notte italiana il via delle prime competizioni a squadre con l’Italia che proverà ad aumentare il bottino che attualmente è di tre medaglie (una d’oro e due d’argento). Spazio alla spada femminile, con l’Italia che schiera l’argento individuale Sara Maria Kowalczyk, Alessandra Bozza, Roberta Marzani e Gaia Traditi a partire dalle ore 4.40 nel tabellone da 16 contro la vincente tra Mongolia e Australia. La prova di sciabola maschile vedrà gli azzurri, che schierano Alberto Arpino, Dario Cavaliere, Leonardo Dreossi e Giacomo Mignuzzi, affrontare l’Azerbaijan negli ottavi di finale dalle 4.30 ora italiana.

