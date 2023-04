YEREVAN (ARMENIA) (ITALPRESS) – Giulia Imperio conquista tre medaglie d’argento agli Europei di pesistica olimpica in corso a Yerevan e migliora di 2 kg la prestazione fatta a dicembre ai Mondiali di Bogotà, dato prezioso in ottica di qualificazione olimpica verso Parigi 2024. In Armenia, infatti, l’azzurra riesce a sollevare 83 kg di strappo e 100 di slancio per un totale di 183, meglio dunque della Colombia dove fece 181 (80+101). Una gara ad altissima tensione per la 21enne pugliese, che esordisce con due prove nulle, per poi rifarsi con un ottimo strappo a 83 kg. Nello strappo Imperio entra in gara tra le ultime presentandosi con 82 kg, che però non si incastrano nel modo sperato. Dopo due minuti l’azzurra risale in pedana, tentando la stessa misura, ma si ripresenta lo stesso problema delle precedente prova. Giulia decide quindi di ‘passare il turnò, consentendo all’avversaria, l’ucraina Lomachynska, alla sua terza prova dopo due valide a 79 e 81, di tentare gli 83; neanche questa volta sale il bilanciere ed è di nuovo il turno della Imperio. L’azzurra sale in pedana con la sua celebre grinta, decisa a dare il tutto per tutto, nonostante l’enorme tensione del momento e questa volta salgono: gli 83 kg messi sul bilanciere vanno su alla perfezione in quell’unico movimento di snatch e rimettono l’italiana in gara. Dopo di lei la rumena Csengeri va fuori gara con tre prove nulle a 84 ma arriva la connazionale Cambei, che incastra 3 prove valide realizzando due nuovi record europei, prima a 90 e poi a 92 kg. Oro di specialità, quindi, alla Cambei, argento alla Imperio con 83 e bronzo all’ucraina Lomachynska. Altra storia nello slancio: Imperio entra in gara sicura con 98 kg mettendosi in testa alla classifica. L’azzurra ingaggia subito un testa a testa con la storica avversaria, la Cambei che sale in pedana con 100 kg, immediatamente raggiunta dall’italiana. La Imperio prova poi a superarla con 102 ma dopo un’ottima girata non va la spinta, con il bilanciere che finisce dietro le spalle. Via libera, dunque, alla Cambei che chiude la sua gara con un altro record, tre ori e un totale di 198 kg.

