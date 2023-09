Trasporti, Zaccheo “Negli ultimi 10 anni reale apertura del mercato”

ROMA (ITALPRESS) - Per il presidente dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, Nicola Zaccheo, "sono state ottimizzate le gestioni con un miglioramento della qualità dei servizi e il contenimento dei costi per gli utenti". Per quest'anno "da sottolineare il provvedimento sul contenuto minimo dei diritti degli utenti autostradali e l'adozione dei nuovi modelli aeroportuali".