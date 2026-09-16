Trasporti in Campania,Diamantini “Nuovi treni su linee vesuviane dal 17 ottobre”

NAPOLI (ITALPRESS) - Dieci nuovi treni entreranno in servizio sulle linee vesuviane entro il 17 ottobre. Ad annunciarlo è stato l'amministratore unico di EAV, Pietro Diamantini, a margine della presentazione dei nuovi convogli e del nuovo orario di esercizio alla stazione di Porta Nolana. "Siamo riusciti a omologare in tempi brevissimi dieci treni, che già da oggi saranno in giro sulle linee vesuviane", ha spiegato Diamantini, sottolineando la possibilità di "accelerare ulteriormente il cronoprogramma delle consegne" e mettere in esercizio i convogli man mano che arriveranno. Determinante, ha aggiunto, la collaborazione con il ministero dei Trasporti e Ansfisa. Il nuovo orario è stato invece pensato soprattutto per i pendolari e per i principali bacini della costiera vesuviana, con una maggiore integrazione tra i diversi sistemi di trasporto. "Abbiamo una frequenza cadenzata, con orari fissi, nell'arco delle 20 ore di servizio giornaliero", ha concluso Diamantini.