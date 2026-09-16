Sicurezza, Giannini “La disinformazione va combattuta con la verità”

ROMA (ITALPRESS) "La disinformazione va combattuta con la verità perché la verità da un senso di sicurezza ai cittadini. Ci sono vari tipi di disinformazione, quella che aggredisce i mercati ma anche quella che riguarda la realtà cittadina: propalare delle notizie false oppure, come spesso è accaduto, far sì che vengano riprese per i social delle immagini o dei disordini creati apposta per poter essere ripresi per le visualizzazioni, è qualcosa che a mio avviso va combattuto con molta fermezza". Così Lamberto Giannini, Prefetto di Roma, in occasione dell'incontro "Il Coraggio della Pace" by Remind. xb1/col4/azn