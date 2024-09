NAPOLI (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando provinciale di Napoli hanno sequestrato oltre 22 chili di cocaina e arrestato un cittadino italiano. Durante controlli lungo le principali arterie stradali di accesso alla città di Napoli, i militari del Gruppo Torre Annunziata hanno notato alcune manovre repentine di un furgone e pertanto, insospettiti, hanno deciso di fermarlo per sottoporlo a controllo. Nel portabagagli del veicolo è stato rinvenuto un contenitore di cartone con all’interno 20 involucri sottovuoto di cocaina. Alcuni panetti, per identificare presumibilmente la partita di droga nel corso delle successive cessioni, riportavano l’adesivo riproducente il logo “Apple”, altri l’iscrizione “Qorr” e altri ancora l’effigie del “Sacro Cuore di Gesù”. La sostanza stupefacente una volta immessa sul mercato, secondo una stima degli investigatori, avrebbe fruttato alla criminalità un profitto illecito di circa tre milioni di euro. Il conducente del furgone è stato tratto in arresto per traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente. La droga è stata sottoposta a sequestro insieme al veicolo e ai telefoni in uso all’indagato.

– foto ufficio stampa Guardia di finanza –

(ITALPRESS).

