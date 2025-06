ROMA (ITALPRESS/30SCIENCE.COM) – Alcuni proprietari e gestori di petroliere hanno smesso di offrire le loro navi sulle rotte mediorientali, in quanto stanno valutando i rischi derivanti dal conflitto tra Israele e l’Iran, alimentando preoccupazioni sui flussi di esportazione dalla regione. Produttori e commercianti che cercano di prenotare navi per caricare petrolio greggio e carburante dal Golfo Persico hanno ricevuto poche offerte, hanno affermato agenti marittimi e noleggiatori secondo quanto riportato dal portale di settore Transport Topics, fonti che hanno chiesto di non essere identificati in quanto non autorizzati a parlare pubblicamente.

Nel frattempo, alcuni armatori con petroliere noleggiate, in attesa della conferma della prenotazione, hanno scelto di non prorogare gli accordi fino al fine settimana, ha affermato uno di loro. Sebbene la probabilità di interruzioni significative o prolungate dell’approvvigionamento possa essere remota in questa fase, la stabilità del trasporto marittimo in Medio Oriente e nelle sue vicinanze sarà monitorata attentamente dal mercato petrolifero globale nelle prossime settimane.

La regione ospita circa un terzo della produzione mondiale e i principali esportatori come l’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti hanno poco margine di manovra per deviare le esportazioni qualora le spedizioni dal Golfo Persico dovessero subire ripercussioni. Con l’intensificarsi delle ostilità, compresi gli attacchi israeliani alle infrastrutture energetiche e nucleari iraniane, gli armatori di petroliere stanno monitorando attentamente le condizioni di navigazione delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz verso il Golfo Persico. Sebbene non siano ancora stati individuati dirottamenti di navi, gli armatori stanno esitando a organizzare nuovi viaggi nel Golfo, preparando il terreno per noli più elevati e la possibilità di interruzioni del trasporto marittimo.

