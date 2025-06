ROMA (ITALPRESS) – Sono stati pubblicati i bollettini relativi ai trasferimenti dell’anno scolastico 2025/2026 del personale Ata a tempo indeterminato, in servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado. Sono diversi migliaia gli spostamenti effettuati. Per il profilo di funzionario EQ (ex Dsga) risultano ancora 1.416 posti disponibili.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, interviene sulla questione: “Serve una nuova stagione di valorizzazione di tutto il personale Ata, continueremo a batterci per chiedere la mobilità sul 100% dei posti disponibili e a fare luce sugli accantonamenti effettuati in alcune province”.

