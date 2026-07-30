“Trapped Behind the Scam”, oggi la Giornata mondiale Onu contro la tratta di persone

ROMA (ITALPRESS) – Persone attirate all’estero con false offerte di lavoro, poi rinchiuse in strutture controllate da organizzazioni criminali e costrette a realizzare truffe online. È il fenomeno al centro della Giornata mondiale contro la tratta di persone, celebrata oggi dalle Nazioni Unite con la campagna “Trapped Behind the Scam“, “Intrappolati dietro la truffa”.

Secondo l’Onu, le vittime vengono reclutate attraverso annunci che promettono opportunità di lavoro legittime. Una volta raggiunto un altro Paese, vengono confinate nei cosiddetti centri delle truffe e obbligate a commettere frodi sentimentali, raggiri legati alle criptovalute e altre attività illegali rivolte a utenti di tutto il mondo. Le persone coinvolte sono sottoposte a sorveglianza continua, violenze, minacce, vincoli derivanti da debiti e pesanti quote di lavoro.

“Le truffe online forzate sono la forma di tratta di esseri umani che cresce più rapidamente”, ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres. Le operazioni criminali, ha aggiunto, colpiscono milioni di persone e generano ingenti profitti illeciti per la criminalità organizzata transnazionale, mentre le nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale, consentono ai truffatori di ampliare le loro attività con crescente rapidità”.

Il fenomeno è strettamente collegato alla criminalità informatica, alle frodi finanziarie, al riciclaggio e alla corruzione. L’Onu chiede di rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra i diversi Paesi, migliorare l’identificazione e la protezione delle vittime e colpire le reti criminali e le loro fonti di finanziamento.

Guterres ha invitato i governi a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica, adottata nel 2024, a contrastare la corruzione che favorisce le organizzazioni criminali e a chiedere alle aziende tecnologiche di limitare gli abusi sulle proprie piattaforme. Necessario, inoltre, sostenere le persone liberate dai centri delle truffe nel percorso di recupero e reinserimento.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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