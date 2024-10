CAGLIARI (ITALPRESS) – All’insegna della tutela e della promozione del territorio, si è svolta a Bari la seconda giornata della Regione Sardegna al Festival delle Regioni e delle Province autonome. La presidente della Regione, Alessandra Todde, presente alla rassegna anche l’assessora degli affari generali, personale e riforma della regione, Mariaelena Motzo, è intervenuta in mattinata sul palco del teatro Petruzzelli nella sessione “Una nuova pubblica amministrazione per la sfida ai cambiamenti climatici” insieme al Ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, in collegamento, ai presidenti di Regione Valle D’Aosta Renzo Testolin e delle Marche Francesco Acquaroli, al cofondatore e direttore scientifico dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile Enrico Giovannini. “La transizione ecologica si deve fare e si farà, come abbiamo già detto più volte. Ma senza calpestare ambiente, paesaggio e territorio. Ed evitando che venga consumato ulteriore suolo. Per i sardi e la Sardegna, l’ambiente e il paesaggio sono beni primari e identitari. La Sardegna chiuderà le centrali a carbone e farà la società energetica regionale”, ha dichiarato la presidente.

Dopo aver ringraziato i presidenti Fedriga ed Emiliano per l’organizzazione dell’evento, Todde ha aggiunto: “Questa per noi è una sfida trasformativa che ferma la speculazione e blocca il consumo selvaggio di suolo, finanziando l’autoproduzione, le comunità energetiche e l’autoconsumo con circa un miliardo di euro da qui al 2030. La Sardegna non si farà più calpestare ma gestirà la propria transizione ecologica”. La presidente Todde ha concluso il suo intervento tra gli applausi ricordando che “l’obiettivo è tagliare i costi delle bollette che costano ai sardi il 30% in più rispetto alle altre regioni. Le nostre sono le bollette più alte d’Italia e non posso più accettare che i sardi vivano questa ingiustizia”. Grande successo di presenze allo stand della Sardegna all’interno del “Villaggio delle Regioni” dove i visitatori hanno avuto modo di conoscere le eccellenze dell’isola. La presidente Todde, insieme alla assessora Motzo, visitando l’esposizione, ha ringraziato tutte le persone che hanno lavorato per rendere lo stand della Sardegna unico e attrattivo.

foto: Agenzia Fotogramma

