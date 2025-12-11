Transizione energetica, al via un nuovo programma di cooperazione internazionale

ROMA (ITALPRESS) - Prende il via un nuovo programma internazionale volto a promuovere la diffusione della conoscenza scientifica e il trasferimento tecnologico nell’Africa Mediterranea, Sub-Sahariana e nel Medio Oriente. A lanciarlo nel corso di un evento a Roma la Fondazione Nest - Network for Energy Sustainable Transition - e la Fondazione MAES - Mediterranean Academy for Energy & Sustainability. Quattro le linee di intervento progettate per generare un impatto sistemico: trasferimento tecnologico e modelli avanzati di gestione energetica; formazione, capacity building e scambi accademici; rete euro-mediterranea della ricerca; sviluppo locale e collaborazioni con le imprese. In questa prima fase, il programma interesserà Paesi chiave dell’Africa Mediterranea – Tunisia, Marocco, Algeria, Egitto, Cipro – e attori di rilievo del Medio Oriente come Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti. A questi si aggiungono partner dell’Africa Sub-Sahariana, tra cui Tanzania, Camerun e Liberia, selezionati sulla base del loro potenziale energetico, della vivacità dei sistemi universitari e della rilevanza regionale. mec/fsc/azn