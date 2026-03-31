Transizione e sicurezza energetica, Difesa Servizi e Gse firmano un protocollo d’intesa

ROMA (ITALPRESS) – Difesa Servizi S.p.A. e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) hanno sottoscritto oggi un protocollo d’intesa finalizzato a promuovere la transizione energetica nel comparto della Difesa, attraverso interventi di efficientamento energetico, sviluppo delle fonti rinnovabili, gestione e diffusione dell’energia prodotta alle strutture della Difesa e alle comunità locali.

La firma è avvenuta presso la sede del Ministero della Difesa in via XX settembre alla presenza del Ministro della Difesa Guido Crosetto e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. In un contesto internazionale caratterizzato da crescente instabilità geo-energetica, l’intesa mira a rafforzare l’autosufficienza e la resilienza energetica del comparto Difesa, contribuendo al contempo all’ottimizzazione dei consumi energetici e alla riduzione degli impatti ambientali delle infrastrutture militari.

“Il protocollo firmato oggi rappresenta un passo fondamentale per la transizione energetica del comparto Difesa. La collaborazione con il GSE ci permetterà di accelerare la riqualificazione energetica delle nostre infrastrutture e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Paese. Questo è un accordo che mira anche a semplificare le procedure e quindi a stimolare ulteriori iniziative a beneficio della collettività attraverso l’immissione in rete dell’over produzione. Ringrazio l’AD Vigilante per aver dato l’immediata disponibilità ad attivare questa collaborazione e tutta la squadra allargata del Ministero della Difesa, a partire dal Commissario Speciale per lo sviluppo delle Energie Rinnovabili della Difesa Michele Sirimarco, che con Difesa Servizi hanno raggiunto risultati straordinari in questi ultimi anni“, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli.

Ad oggi Difesa Servizi ha installato 27 impianti fotovoltaici per oltre un milione di metri quadri di terreni e quasi 500mila metri quadri di tetti di caserme e arsenali navali, producendo oltre 150 GWH all’anno di energia rinnovabile. Con l’ultima gara attiva pubblicata “Energia 5.0”, ulteriori lotti sono in fase di aggiudicazione e – una volta realizzati gli impianti nei prossimi 24 mesi – saranno in grado di produrre 690 GWH all’anno di energia rinnovabile che sommata ai 150 GWH di energia già prodotta, assicureranno il raggiungimento della piena autonomia energetica a tutto il Comparto Difesa. A partire dalla prossima gara – di imminente pubblicazione – la produzione energetica su siti militari, sarà interamente destinata alla collettività nazionale attraverso l’immissione in rete. Anche nel campo energetico Difesa Servizi, tramite le consuete procedure di gara attiva, stimola investimenti del privato assicurando un ritorno economico per la Difesa. Scopo dell’accordo, della durata di tre anni, è dunque accelerare la riqualificazione energetica delle infrastrutture militari, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC).

“La collaborazione con Difesa Servizi rappresenta un passo strategico per accompagnare un comparto ad alta intensità energetica in un percorso strutturato di transizione, facendo leva su strumenti, competenze e meccanismi incentivanti già disponibili. Intervenire sul patrimonio infrastrutturale della Difesa significa non solo migliorare l’efficienza e ridurre i consumi, ma anche rafforzare la sicurezza e l’autonomia energetica del Paese, in un contesto internazionale sempre più complesso. In questa direzione, il GSE è impegnato a supportare concretamente le amministrazioni pubbliche con soluzioni operative e modelli replicabili, in grado di accelerare gli investimenti e generare benefici ambientali ed economici nel medio-lungo periodo”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato del GSE, Vinicio Mosè Vigilante.

Tra gli obiettivi anche la formazione a favore del personale del Ministero della Difesa per diffondere la cultura energetica e formare figure professionali in grado soddisfare le nuove esigenze in campo di efficientamento energetico del Dicastero e in ambito nazionale. Attraverso questa collaborazione, il GSE metterà a disposizione le proprie competenze tecnico-specialistiche e gli strumenti incentivanti gestiti, mentre Difesa Servizi coordinerà gli interventi sugli asset infrastrutturali del Ministero della Difesa, favorendo l’accesso ai meccanismi di supporto e alle opportunità di finanziamento disponibili.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata allo sviluppo di modelli di cofinanziamento degli interventi, anche destinati allo storage, all’utilizzo di biocarburanti e alla diffusione della mobilità sostenibile, anche attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e alla sostituzione, ove possibile, del parco circolante delle Forze Armate con mezzi a zero emissioni.

-Foto ufficio stampa Gse-

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