Tragico incidente sul lavoro a Torino, morto in un cantiere un uomo di 41 anni

TORINO (ITALPRESS) – Incidente sul lavoro a Torino, dove poco prima delle 8 di questa mattina un uomo di 41 anni è morto all’interno di un cantiere in corso Massimo D’Azeglio 17, nell’ambito delle opere di riqualificazione del complesso di Torino Esposizioni. Non è bastato l’intervento dei sanitari del 118 di Azienda Zero: l’equipe dell’ambulanza medicalizzata ha prestato i primi soccorsi alla vittima, in arresto cardiaco in seguito a un evento traumatico, ma a nulla sono servite le manovre di rianimazione.

LA NOTA DELL’AZIENDA “TERRIBILE SCIAGURA, VICINI ALLA FAMIGLIA”

“Questa mattina, in seguito a un tragico incidente, è morto nel cantiere di Torino un nostro collega, Andy Mwachoko, a soli 42 anni. Nonostante Andy lavorasse con tutti i dispositivi previsti dalla sicurezza sul lavoro, questo non ha purtroppo evitato questa terribile sciagura”. Questa la nota dell’azienda Cobar per cui lavorava l’operaio morto questa mattina in un cantiere di corso Massimo D’Azeglio, a Torino. Dalle prime ricostruzioni, pare che durante lo svolgimento di ordinarie procedure di lavoro la vittima, di origini nigeriane, si sia trovata accidentalmente sulla traiettoria di un supporto di un carico di materiali che ha improvvisamente ceduto, colpendolo direttamente.

“Tutta la comunità di Cobar si stringe intorno alla famiglia e l’azienda, nell’esprimere il più profondo cordoglio per quanto accaduto, è dal primo momento a disposizione delle autorità per tutti gli accertamenti del caso – aggiungono – Anche per questo, i vertici dell’azienda stanno raggiungendo Torino. Non ci sono parole che possano colmare il grande vuoto e lo sgomento che casi come questo provocano in tutti noi”.

SINDACO TORINO “GIORNATA DRAMMATICA”

“Una giornata drammatica, a nome di tutta la Città esprimo la vicinanza ai famigliari di Andy, alla moglie e ai tre figli, è una tragedia per Torino e per questa famiglia che ci colpisce moltissimo, davvero un momento complicato per la città”. Queste le prime parole del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, arrivato nell’area del cantiere. “Questo operaio dipendente della ditta Cobar, che ha altre decine di cantieri Pnrr in giro per l’Italia, era qui a Torino per lavorare – ha aggiunto Lo Russo – Lui era residente in Puglia, una tragedia che ci segna moltissimo”.

