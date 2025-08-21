RAGUSA (ITALPRESS) – Un bambino di due anni è annegato in una piscina gonfiabile. È accaduto a Caucana, frazione balneare di Santa Croce Camerina, nella casa di villeggiatura della famiglia.
Stando alle prime informazioni, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori e dopo essersi arrampicato sulla scaletta della piscina sarebbe finito in acqua. Quando sono arrivati i soccorsi il piccolo era già deceduto. Sull’accaduto indagano i carabinieri.
– foto d’archivio IPA Agency –
(ITALPRESS).
