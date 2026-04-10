MILANO (ITALPRESS) – Il corpo senza vita di una persona è stato recuperato dai vigili del fuoco del Comando di Milano, all’interno di una vettura finita nel laghetto di Nerviano in via Giovanni XXXIII. Il cadavere ritrovato sarebbe quello di 72enne la cui figlia aveva denunciato la scomparsa ieri. L’intervento dei sommozzatori si è reso necessario in quanto si sospetta all’interno della vettura la presenza di un’altra persona. Sul posto anche il Distaccamento di Rho e due mezzi fluviali, oltre a 118 e Carabinieri di Legnano e Nerviano.

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