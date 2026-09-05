Bologna, la Polizia libera un operaio 23enne tenuto in ostaggio e arresta i tre presunti sequestratori

BOLOGNA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Bologna, all’esito di una operazione della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale e Tribunale dei minorenni, ha liberato un operaio 23enne tenuto in ostaggio e ha arrestato tre presunti sequestratori.

I dettagli investigativi dell’operazione e le fasi cruciali che hanno permesso di trarre in salvo la vittima vengono illustrati durante una conferenza stampa presso la sala riunioni della Questura di Bologna a cui intervengono Guglielmo Battisti, dirigente della Squadra Mobile e Michele D’Alonzo, responsabile della sezione criminalità organizzata.

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