Tragedia Crans Montana, La Russa depone fiori al Consolato svizzero di Milano

MILANO (ITALPRESS) – “In questi casi le parole sono davvero superflue. Credo che questo piccolissimo gesto di solidarietà, organizzato dagli amici di Fratelli d’Italia di Milano, parli da solo. E che valga per tutti gli italiani, al di là delle differenze politiche. Abbiamo voluto mostrare un sentimento sincero di cordoglio”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa rivolgendosi ai cronisti dopo aver deposto assieme ad una delegazione locale di Fratelli d’Italia un mazzo di fiori bianchi e rossi davanti al consolato svizzero di Milano in segno di vicinanza e cordoglio per la tragedia avvenuta a Crans-Montana in Svizzera.

Alla domanda sulle indagini in corso su quanto accaduto la notte di Capodanno, La Russa ha risposto di aver “sentito le autorità italiane che stanno seguendo la vicenda da vicino. Ho anche parlato con Walter Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano, che ha il figlio maggiore lì. Mi ha detto che la situazione è molto tesa e non si spiegano perché non ci fosse un divieto di utilizzo di quel locale così poco sicuro”.

