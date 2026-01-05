MILANO (ITALPRESS) – “Bologna e tutta l’Emilia-Romagna sono ferite come il resto d’Italia. È una vicenda tragica, che colpisce il nostro paese”. Lo ha detto il presidente dell‘Emilia-Romagna Michele de Pascale dall’aeroporto militare di Milano Linate dove sono arrivate le salme dei ragazzi deceduti nella tragedia di Crans Montana in Svizzera. Tra questi anche il bolognese Giovanni Tamburi. “I genitori di Giovanni sono a Bologna e ci aspettano là – ha aggiunto – Ci siamo sentiti con i familiari: in queste ore non si può che essere vicini umanamente e cercare di fare tutto il possibile per sgravare la famiglia da tutti gli aspetti logistici. Il loro dolore merita tutto il tempo”. Il governatore ha poi voluto rivolgere “un ringraziamento al governo italiano per come si è attivato immediatamente a supporto di tutte le famiglie. Ma in queste ore credo che ci sia solo il dolore straziato di queste famiglie per una vicenda che toglie veramente il respiro: chiunque sia padre o madre non può che essere devastato da queste vite spezzate in una maniera così assurda“.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).