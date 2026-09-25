LUCCA (ITALPRESS) – Tragedia nella tarda serata di ieri a Lucca. Un vasto incendio è divampato al piano terra di una palazzina di tre piani in via Corsica, nel quartiere San Vito. Le tre squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco arrivate sul posto hanno subito evacuato l’edificio, portando in salvo una dozzina di persone di vari nuclei familiari, tra cui un neonato, che si erano rifugiate sui balconi in attesa dell’arrivo dei soccorritori.

Dopo aver domato il rogo all’interno dell’appartamento, i Vigili del Fuoco hanno fatto la drammatica scoperta, rinvenendo due corpi ormai privi di vita. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la Polizia di Stato. Il Comune di Lucca si è subito attivato per garantire una sistemazione provvisoria ai residenti evacuati, al momento impossibilitati a rientrare nell’immobile dichiarato temporaneamente inagibile.

SINDACO “MIO PENSIERO A FAMIGLIE MORTI IN INCENDIO”

“Nella notte un grave incendio ha colpito un edificio residenziale in località San Vito, all’angolo tra Via Bertini e Via Corsica. Il bilancio purtroppo è drammatico: due persone hanno perso la vita. Alle loro famiglie e ai loro cari rivolgo il mio pensiero in questo momento di profondo dolore”. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il sindaco di Lucca, Mario Pardini. “Diverse persone sono rimaste ferite e sono state trasportate nei presidi ospedalieri di Lucca, Versilia e Pisa-ha aggiunto Pardini-. Alla donna trasferita in codice rosso presso l’ospedale di Pisa e a tutti i feriti, compresi i bambini coinvolti, rivolgo l’augurio di una pronta guarigione”.

Il sindaco Pardini ha fatto poi sapere “i nostri uffici dei Servizi Sociali si sono immediatamente attivati per garantire supporto e assistenza alle famiglie evacuate”. “Desidero ringraziare per la tempestività e la professionalità innanzitutto i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, il personale del 118 Alta Toscana che ha coordinato l’emergenza, la centrale 118 Livorno-Pisa, l’automedica di Lucca, gli equipaggi della Misericordia di Montecarlo, della Croce Verde di Lucca, di Misericordia, Anpas e Croce Rossa Italiana di Lucca e della Versilia, le Forze dell’Ordine, oltre al Coordinamento Regionale Maxi Emergenze e all’Elisoccorso che sono stati allertati. In tutto sono stati impiegati nove mezzi di soccorso. Il loro intervento ha consentito di affrontare e gestire una situazione estremamente complessa” ha concluso Pardini.

– Foto VVF –

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