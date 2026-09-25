Milano, rapina e lesioni a un coetaneo: misure cautelari per tre giovani

MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di due ragazzi di 18 e 17 anni e di una ragazza 17enne, ritenuti responsabili di rapina aggravata e lesioni personali commessi il 4 giugno scorso ai danni di un italiano 18enne.

Il provvedimento trae origine da un’indagine dagli agenti del Commissariato Greco Turro a seguito della denuncia presentata dalla vittima, la quale dichiarava di aver subito una violenta aggressione da parte di un gruppo di coetanei.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori di via Perotti, la vittima sarebbe stata attirata con un pretesto in una zona appartata di un parcheggio cittadino, dove sarebbe stata raggiunta dai tre e successivamente aggredita. Inoltre, durante l’azione, alla vittima, che ha poi riportato lesioni documentate da certificazione medica, sarebbero stati anche sottratti alcuni effetti personali.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto nei confronti dei due ragazzi la custodia cautelare nell’Istituto Penale Minorile. Per la terza indagata è stata invece applicata la misura cautelare delle prescrizioni, con specifici obblighi comportamentali e di controllo.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

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