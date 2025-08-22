Tragedia a Catanzaro, bimbo di due anni travolto e ucciso da un furgoncino

CATANZARO (ITALPRESS) – Un bimbo di due anni è stato travolto e ucciso da un furgoncino in manovra a Catanzaro. E’ successo in un quartiere nella zona nord della città: secondo le prime ricostruzioni il piccolo stava giocando col cane e sarebbe sfuggito al controllo della madre. In un attimo si è consumata la tragedia, con il conducente del mezzo che non si sarebbe accorto di aver travolto in retromarcia il bimbo, tanto da essere stato rintracciato solamente più tardi dagli agenti della Polizia, accusando un malore una volta appresa la notizia.

Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, la Polizia locale ha effettuato i rilievi, mentre ai Carabinieri sono state affidate le indagini mirate a chiarire la dinamica del fatto che ha scosso l’intera comunità.

