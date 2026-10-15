Tragedia a Cagliari, operaio muore schiacciato da tubi nell’area di lavoro del Porto Canale

CAGLIARI (ITALPRESS) – Dramma questa mattina al Porto Canale di Cagliari. Un operaio è morto nell’area di lavoro, schiacciato da alcuni grossi tubi facenti parte di un carico in via di spostamento. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri e degli ispettori dello Spresal giunti sul posto per le indagini. Sul luogo della tragedia sono subito arrivati i medici del 118, ma per l’operaio non è stato possibile fare altro che constatare il decesso.

– foto di repertorio IPA Agency –

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