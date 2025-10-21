Traffico di sostanze stupefacenti, arresti nel Varesotto: in manette anche il frontman di una band Trap

VARESE (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Varese sta eseguendo numerose ordinanze cautelari nei confronti di persone dedite al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, eroina e hashish, estorsione e possesso di armi. Tra gli arrestati anche il frontman di una band TRAP locale, molto nota anche nel milanese, risultato essere il fornitore di armi nonchè a capo di un gruppo di spacciatori attivi in ambito boschivo.

L’operazione, ribattezzata “NOTE STONATE”, coordinata dalla Procura presso il Tribunale di Varese e condotta dagli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Varese ha preso avvio da servizi di monitoraggio e controllo di un’area boschiva, interessata dal fenomeno dello spaccio di droga, situata nel Comune di Malnate, dove insisteva una cosiddetta postazione di spaccio gestita da tre nordafricani.

Grazie ai servizi svolti all’interno delle adiacenti aree vegetative, anche con visori notturni e termici e droni, venivano in pochi giorni osservati tutti gli spostamenti e le abitudini quotidiane dei tre stranieri, attività che consentiva altresì di individuare, ben nascosto a debita distanza dal luogo di spaccio, il loro bivacco/dormitorio. Gli elementi così raccolti hanno consentito agli investigatori alcuni giorni dopo di trarli in arresto in un particolare e raro momento in cui risultavano separati tra loro.

